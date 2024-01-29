Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen Siap Unjuk Gigi!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |06:44 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen Siap Unjuk Gigi!
Thom Haye akan segera merampungkan proses naturalisasi (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik untuk di bahas. Terlebih Skuad Garuda bakal dipekuat sejumlah pemain keturunan tambahan.

Nama-nama seperti Thom Haye, Maarten Paes hingga Jay Idzes kabarnya bakal diusahakan untuk bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.

Wakil Ketua Umum PSSI, Zainudin Amali mengatakan proses naturalisasi para pemain keturunan tadi tengah di proses. Ia berharap semua bisa rampung agar para pemain bisa tampil di laga kontra Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti.

Dengan begitu, prediksi line up Timnas Indonesia kemungkinan akan menempatkan Maarten Paes di posisi penjaga gawang. Tiga bek sejajar diisi Jay Idzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner.

Sandy Walsh dan Shayne Pattynama mengisi posisi wingback yang bakal ikut membantu serangan. Sementara lini tengah ditempati Ivar Jenner dan Thom Haye yang akan mengatur ritme permainan.

Terakhir di posisi depan, Ragnar Oratmangoen, Marselio Ferdinan dan Rafael Struick bisa jadi opsi Shin Tae-yong. Masuknya sejumlah pemain keturunan tambahan jelas membuat Timnas Indonesia lebih kuat.

