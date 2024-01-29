Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Tajikistan vs UEA di 16 Besar Piala Asia 2023: Menangi Adu Penalti, Singa Persia Tembus Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |02:20 WIB
Hasil Timnas Tajikistan vs UEA di 16 Besar Piala Asia 2023: Menangi Adu Penalti, Singa Persia Tembus Perempatfinal
Timnas Tajikistan ke perempatfinal Piala Asia 2023 usai menang atas UEA lewat drama adu penalti. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Tajikistan memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Asia 2023. Kepastian itu diraih usai Tajikistan mengalahkan Uni Emirat Arab (UEA) lewat drama adu penalti di 16 besar yang berlangsung pada Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

Bermain di Ahmed bin Ali Stadium, Doha, Qatar, kedua tim awalnya sama kuat 1-1 di waktu normal. Hingga perpanjangan waktu tak ada gol tercipta sehingga babak adu penalti pun dimainkan.

Dalam drama adu penalti itu, Tajikistan tampil luar biasa. Semua pemain tim berjuluk Singa Persia sukses memasukkan bola, sementara UEA ada dua yang gagal. Alhasil, Tajikistan berhak ke perempatfinal dengan kemenangan 5-3 di babak adu penalti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Jual beli serangan terus dilancarkan baik oleh Tajikistan maupun Uni Emirat Arab kendati belum ada yang berbuah gol.

Pertandingan cukup berjalan sengit. Sampai pertandingan memasuki menit ke-25 belum ada gol yang berhasil dicetak oleh kedua kesebelasan. Sampai akhirnya, Tajikistan berhasil membuka keran golnya di menit ke-30.

Timnas Tajikistan vs UEA

Adalah Vakhdat Kanonov yang sukses mencatatkan namanya di papan skor yang juga sekaligus membawa tim berjuluk Singa Persia unggul 1-0 atas Uni Emirat Arab.

Setelah itu, Uni Emirat Arab mencoba untuk membalas gol penyama kedudukan. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Paulo Bento. Namun pada akhirnya, Tajikistan unggul sementara di babak pertama dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
