HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komitmen Orbitkan Pemain Muda, PSIS Semarang Rekrut Pemain Timnas Indonesia U-17 Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |16:14 WIB
Komitmen Orbitkan Pemain Muda, PSIS Semarang Rekrut Pemain Timnas Indonesia U-17 Ini
Habil Akbar resmi direkrut PSIS Semarang. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
A
A
A

PSIS Semarang resmi reskurt pemain Timnas Indonesia U-17, Habil Akbar. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen PSIS Semarang dalam mengorbitkan pemain usia muda.

Sebatas informasi, Habil Akbar sempat bermain dalam ajang Piala Dunia U-17 yang digelar di Indonesia. Habil sendiri diproyeksikan untuk periode jangka panjang di skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS.

Habil Akbar

CEO PSIS, Yoyok Sukawi, mengatakan Habil adalah pemain muda potensial yang dapat terus berkembang jika diberi kesempatan. Potensi itulah yang dilihat timnya dalam merekrut pemain tersebut.

"Hari ini kami umumkan rekrutan baru PSIS yakni Habil Akbar. Habil merupakan pemain Timnas Indonesia U-17 dan kebetulan di Piala Dunia U-17 juga mendapat kesempatan bermain," kata Yoyok, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (29/1/2024).

