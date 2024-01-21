Liga 1 2023-2024 Siap Bergulir Kembali, PSIS Semarang Gelar Uji Coba Lawan Klub Liga 3

SEMARANG – PSIS Semarang terus mematangkan persiapan jelang kembalinya Liga 1 2023-2024. Terbaru tim asuhan Gilbert Agius itu akan melakoni laga uji coba melawan klub Liga 3 untuk mengembalikan chemistry para pemain yang mulai pudar karena libur panjang.

PSIS telah mulai berlatih sejak awal Januari selepas libur jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 pada pertengahan Desember tahun lalu. Mereka terus melakukan latihan intens di bawah arahan Gilbert Agius.

Skuad Mahesa Jenar -julukan PSIS- sendiri sangat lengkap dalam masa persiapan ini. Hanya sang bek, Wahyu Prasetyo, yang absen karena tengah membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia di ajang Piala Asia 2023 di Qatar.

Pertandingan tandang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, bakal menjadi laga pertama PSIS setelah libur kompetisi. Laga ke-23 mereka di Liga 1 2023-2024 itu dijadwalakn berlangsung pada 30 Januari mendatang.

Untuk mempersiapkan laga tersebut, Gilber Agius pun mengagendakan timnya untuk melakukan pertandingan uji coba lebih dulu. Tujuannya agar chemistry para pemainnya kembali karena mereka sudah lama sekali tak bertanding.

"Kami butuh uji coba sebelum menghadapi Persebaya. Karena chemistry pemain harus diasah melalui sebuah game. Kami terakhir bertanding tanggal 16 Desember lalu melawan Madura United FC," kata Gilbert Agius dilansir dari laman resmi PT LIB, Minggu (21/1/2024).