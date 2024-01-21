Persib Bandung Tambah 2 Pemain Muda Jelang Kembali Bersaing di Liga 1 2023-2024

Para pemain Persib Bandung di sesi latihan bersama (Foto: Persib Bandung)

PERSIB Bandung menambah dua pemain muda jelang Liga 1 2023-2024 kembali digulirkan. Masing-masing adalah Muhammad Adzikry Fadlillah dan Faris Abdul Hafidz.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan keduanya kini mulai fokus bersama timnya. Tentunya jika performanya meningkat, keduanya bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di Liga 1 2023-2024.

“Mereka baru bergabung di tim utama dan kami akan mengikuti bagaimana perkembangan adaptasinya. Jika performa mereka meningkat, yang artinya mereka bisa nyetel dengan tim utama dan berkembang, kami tentu akan menyimpan mereka di tim utama,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, ini merupakan hal yang lumrah dalam sepak bola. Bahkan diterapkan juga oleh para klub di Eropa.

“Di Eropa klub-klub selalu memberi kesempatan pemain muda berlatih di tim utama dan nanti dipantau apakah mereka bisa beradaptasi atau tidak,” bebernya.

Bojan Hodak memastikan ini menjadi kesempatan bagi Adzikry atau Faris untuk bisa mengembangkan kemampuannya di lapangan. Pasalnya, tugasnya bersama Persib U-20 sudah berakhir usai gagal menembus babak delapan besar Elite Pro Academy (EPA) U-20 2024.