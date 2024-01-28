Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Layak Dapat Apresiasi meski Disingkirkan Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:31 WIB
Timnas Indonesia layak mendapat apresiasi meski tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia layak dapat apresiasi meski disingkirkan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, skuad Garuda sudah mencetak sejarah dengan lolos hingga fase gugur untuk pertama kalinya.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia berakhir di babak 16 besar. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan takluk dengan skor akhir 0-4 dari Australia pada laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Gol bagi Australia tercipta dari bunuh diri Elkan Baggott di menit ke-12, sundulan Martin Boyle (45'), sepakan voli Craig Goodwin (89'), dan sundulan Harry Souttar (90+1'). Kendati kalah, Indonesia tetap layak diapresiasi.

Skor akhir sejatinya tidak mencerminkan jalannya pertandingan, terutama di babak pertama. Indonesia mampu merepotkan barisan pertahanan The Socceroos di 45 menit awal.

Hanya saja, penyelesaian akhir Timnas Indonesia begitu buruk. Ditambah lagi, masalah klasik yakni kebingungan ketika memasuki sepertiga akhir lapangan lawan juga kembali muncul.

Walau begitu, perjuangan anak asuh Shin Tae-yong sudah layak diapresiasi. Mereka lolos dari grup maut yang dihuni Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
