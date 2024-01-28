Link Live Streaming 16 Besar Piala Asia 2023 Timnas Indonesia vs Timnas Australia Malam Ini, Klik di Sini!

Saksikan live streaming 16 besar Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

DOHA - Link live streaming 16 besar Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia malam ini, bisa klik di Vision+. Pertandingan itu akan digelar Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar.

Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur tim peringkat 3 terbaik. Di klasemen akhir peringkat 3 terbaik, skuad Garuda finis di urutan keempat.

Kini, di babak 16 besar, Timnas Indonesia akan menantang sang juara Grup B, yakni Timnas Australia. Persiapan matang tentunya wajib dilakukan skuad Garuda jika ingin meraih hasil manis.

Pelatih Shin Tae-yong membeberkan persiapan yang dilakukan Tim Merah Putih. Meski tak punya persiapan khusus, ia tetap optimistis bisa membawa tim meraih hasil positif.

“Ya, setelah match grup selesai, kami tidak punya banyak waktu. Tidak punya persiapan yang khusus atau spesifik. Kami punya kondisi dengan 26 pemain, kami punya set yang bagus,” ujar Shin dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 27 Januari 2024.

“Tidak ada yang berbeda dengan persiapan dengan tiga pertandingan sebelumnya (di fase grup). Tetapi, kami punya persiapan dan kami akan menunjukkan energi dari para pemain muda, itu bagus untuk pertandingan besok,” tandas pria asal Korea Selatan itu.