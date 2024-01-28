Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Sudah Punya Cara Bongkar Kukuhnya Pertahanan Socceroos

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |10:01 WIB
Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Sudah Punya Cara Bongkar Kukuhnya Pertahanan Socceroos
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menyiapkan skema terbaik untuk membongkar kukuhnya pertahanan Timnas Australia. Dengan begitu, dia optimis timnya bisa menghadapi perlawanan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia tidak akan gentar menghadapi kukuhnya pertahanan Socceroos -julukan Timnas Australia- yang terkenal tanpa cela. Sebab, dia telah menyiapkan skema terbaik untuk Timnas Indonesia menghadapi hal tersebut.

Timnas Australia

"Tim Australia secara fisik sangat kuat dan terorganisasi. Jadi, saya tidak berpikir kami bisa menemukan kekurangan atau masalah dari pertahanan mereka," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Sabtu 27 Januari 2024.

Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia akan mencari celah dalam laga itu untuk membongkar pertahanan lawan. Pasalnya, dia yakin dalam pertandingan nanti, mungkin ada kesempatan bagi timnya untuk menyerang kala Australia lengah.

Halaman:
1 2
      
