Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Percaya Diri Tatap Duel Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kami Siap Kerja Keras di Lapangan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |07:46 WIB
Pratama Arhan Percaya Diri Tatap Duel Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kami Siap Kerja Keras di Lapangan!
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, percaya diri tatap duel melawan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Dia memastikan persiapan matang yang sudah dilakukan dirinya dan tim membuat mereka siap tempur melawan Australia.

Pratama Arhan mengatakan Timnas Indonesia sudah sangat matang dalam melakukan persiapan. Mereka pun tidak menemukan kendala berarti.

Pratama Arhan

Arhan memastikan Timnas Indonesia ingin meraih kemenangan dalam melawan Australia pada malam hari nanti. Sebab, mereka bertekad melaju ke babak delapan besar.

“Saya pribadi persiapan sudah sangat baik, tim juga persiapan sangat baik," kata Pratama Arhan dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 27 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.webp
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/chelsea.jpg
Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Inggris: Chelsea Pesta Gol, Arsenal Ditahan Sunderland
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement