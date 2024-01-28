Pratama Arhan Percaya Diri Tatap Duel Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kami Siap Kerja Keras di Lapangan!

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, percaya diri tatap duel melawan Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Dia memastikan persiapan matang yang sudah dilakukan dirinya dan tim membuat mereka siap tempur melawan Australia.

Pratama Arhan mengatakan Timnas Indonesia sudah sangat matang dalam melakukan persiapan. Mereka pun tidak menemukan kendala berarti.

Arhan memastikan Timnas Indonesia ingin meraih kemenangan dalam melawan Australia pada malam hari nanti. Sebab, mereka bertekad melaju ke babak delapan besar.

“Saya pribadi persiapan sudah sangat baik, tim juga persiapan sangat baik," kata Pratama Arhan dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 27 Januari 2024.