HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Lawan Persita Tangerang di Laga Uji Coba, Thomas Doll: Jadi Tes Terakhir

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |13:20 WIB
Persija Jakarta Lawan Persita Tangerang di Laga Uji Coba, Thomas Doll: Jadi Tes Terakhir
Para pemain Persija Jakarta kala berlatih. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang dalam laga uji coba. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, pun menyebut laga tersebut akan menjadi tes terakhir untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Pertandingan uji coba Persija Jakarta melawan Persita Tangerang akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Minggu (28/1/2024) sore WIB. Laga tersebut bakal berlangsung secara tertutup.

Persija Jakarta

Menghadapi Persita Tangerang, Thomas Doll mengatakan akan ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak. Selain itu, ia menilai laga nanti menjadi kesempatan Persija Jakarta untuk mematangkan persiapan dan memberikan menit bermain kepada pemainnya.

“Tentunya untuk mematangkan persiapan kami dan mendapatkan waktu bermain. Akan ada beberapa pemain yang akan bermain cukup lama dibanding pemain lain. Saya pikir beberapa pemain ada yang main selama 75 menit lebih bahkan bermain penuh,” kata Thomas Doll, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (28/1/2024).

