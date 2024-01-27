Punya Pengalaman di Australia, Shin Tae-yong Klaim Paham Gaya Main The Socceroos

MEMILIKI pengalaman di Australia membuat Shin Tae-yong cukup optimis jelang laga 16 besar Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengklaim paham gaya main The Socceroos -julukan Timnas Australia.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Menjelang pertandingan itu, Australia disebut sering kesulitan melawan tim yang menerapkan permainan bertahan dan serangan balik. Namun demikian, Shin enggan mengungkapkan taktik yang akan digunakannya untuk membawa Timnas Indonesia menang.

“Sebagai pelatih kepala, sulit untuk mengungkap apa yang saya mainkan besok. Itu berkaitan dengan taktik. Itu tidak akan mudah bagi saya untuk mengungkapkan itu,” kata Shin dalam konferensi pers pra-pertandingan, Sabtu (27/1/2024).

Sehubungan dengan itu, Shin Tae-yong sendiri pernah bermain untuk klub Australia, Brisbane Roar pada 2005 silam. Bermain selama beberapa bulan, Shin kemudian memutuskan pensiun dan bergabung dengan tim kepelatihan Brisbane Roar sebagai asisten manajer hingga tahun 2008.