Shin Tae-yong Bicara Kesiapan Timnas Indonesia Hadapi Australia di 16 Besar Piala Asia 2023

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan persiapan menjelang laga mendatang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Timnas Indonesia akan menantang Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Skuad Garuda harus menunggu pertandingan terakhir antara Kirgistan versus Oman untuk menentukan nasib di Piala Asia 2023, Kamis (25/1/2024) lalu. Pertandingan itu berakhir imbang dengan skor 1-1, membuat Timnas Indonesia lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik di turnamen.

Setelah fase grup dinyatakan selesai, Shin mengakui tidak banyak waktu bagi Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri. Sebab itu, Shin mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi Australia.

“Ya setelah match grup selesai, kita tidak punya banyak waktu. Tidak punya persiapan yang khusus atau spesifik. Kita punya kondisi dengan 26 pemain, kita punya set yang bagus,” kata Shin dalam konferensi pers pra-pertandingan, Sabtu (27/1/2024).

“Tidak ada yang berbeda dengan persiapan dengan tiga pertandingan sebelumnya (di fase grup),” sambungnya.