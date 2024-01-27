Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023, Erick Thohir Soroti Mentalitas Justin Hubner Cs yang Jauh Lebih Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:34 WIB
Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023, Erick Thohir Soroti Mentalitas Justin Hubner Cs yang Jauh Lebih Baik
Erick Thohir bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, soroti mentalitas pemain Timnas Indonesia usai sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurutnya, mentalitas pemain Timnas Indonesia kini terus lebih baik.

Erick Thohir mengatakan mentalitas tangguh pemain Timnas Indonesia cukup terlihat saat melawan Timnas Jepang di matchday ketiga Grup D Piala Asia 2023. Meski laga berakhir dengan skor 1-3, Menteri BUMN itu menilai skuad Garuda tampil percaya diri dan mampu memberi perlawanan.

Timnas Indonesia

Dalam laga itu, skuad Garuda padahal harus kebobolan dengan gol cepat pada menit ke-6 lewat penalti Ayase Ueda. Namun, gol itu tidak menjatuhkan mental tim tersebut karena tetap tampil ngotot.

Erick Thohir pun menilai peningkatan mentalitas pemain Timnas Indonesia ini menjadi catatan positif. Dia pun berharap catatan itu bisa terus ditingkatkan lagi ke depan agar Timnas Indonesia makin tangguh.

"Mental daripada tim nasional kita walaupun kemarin sayang kena penalti di awal. Tapi kan mainnya masih terus percaya diri," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 26 Januari 2024.

"Nah, itu yang membedakan mental tim nasional hari ini dan masa lalu. Yang sejak dari awal saya juga bicara dengan teman-teman media bahwa pembenahan mental harus yang utama," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
