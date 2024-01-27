Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Australia Takut-takuti Timnas Indonesia Jelang Bentrok di 16 Besar Piala Asia 2023, Begini Katanya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:28 WIB
Pelatih Timnas Australia Takut-takuti Timnas Indonesia Jelang Bentrok di 16 Besar Piala Asia 2023, Begini Katanya!
Graham Arnold menakut-nakuti Timnas Indonesia jelang bentrok di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PELATIH Timnas Australia, Graham Arnold, menakut-nakuti Timnas Indonesia jelang bentrok di 16 besar Piala Asia 2023, Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Pelatih 60 tahun itu mengatakan Australia sebagai tim yang paling banyak menguasai bola di area permainan lawan hingga paling banyak menembus area kotak penalti lawan di Piala Asia 2023.

Pertemuan ini penting bagi kedua, mengingat turnamen sudah memasuki fase gugur. Sedikit saja melakukan kesalahan, baik Timnas Indonesia maupun Australia bisa merasakan konsekuensinya, yakni terlempar dari Piala Asia 2023.

(Graham Arnold menakuti-nakuti Timnas Indonesia jelang bentrok di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Karena itu, jelang laga yang digelar esok hari, Graham Arnold mengeluarkan ultimatum kepada Timnas Indonesia. Ia mengatakan Australia sebagai tim menakutkan di ajang empat tahunan ini.

“Statistik menunjukan kami menghabiskan lebih banyak menit di area pertahanan lawan dibandingkan siapa pun. Kami juga lebih banyak memasuki kotak penalti lawan dan lebih banyak sentuhan di kotak penalti lawan,” kata Graham Arnold kepada AAP, dikutip dari The West Australian, Sabtu (27/1/2024).

“Saya baru saja duduk dan menyaksikan Jepang dan Korea Selatan, dengan para pemain Liga Premier. Mereka berjuang melawan pertahanan yang rapat. Ini hanya tentang mendapatkan kombinasi dan koneksi yang tepat serta kepercayaan diri," lanjut pelatih yang membawa Australia lolos 16 besar Piala Dunia 2022 ini.

Karena itu, Graham Arnold sangat percaya diri Australia mampu mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Namun, ia masih memiliki PR kepada anak asuhnya dalam hal umpan silang dan finishing.

Halaman:
1 2
      
