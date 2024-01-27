Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-20 Tumbang, Indra Sjafri Lempar Pujian untuk Pembinaan Pemain Muda Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:21 WIB
Timnas Indonesia U-20 Tumbang, Indra Sjafri Lempar Pujian untuk Pembinaan Pemain Muda Thailand
Indra Sjafri siap menangani Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, lempar pujian untuk pembinaan pemain muda Thailand. Hal itu disampaikan usai Timnas Thailand U-20 sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-20 dalam laga uji coba yang digelar semalam.

Ya, Thailand U-20 menang dengan skor 2-1 dalam laga uji coba melawan Timnas Indonesia U-20. Pertemuan kedua tim itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 26 Januari 2024.

Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Thailand U-20

Indra Sjafri mengatakan Thailand memang sangat memperhatikan regenerasi pemain. Alhasil, tim itu selalu dihuni pemain-pemain potensial dalam berbagai kategori usia.

"Kalau Thailand dari dulu, konsisten pembinaan pemain muda. Itu dari generasi ke generasi dia selalu punya pemain bagus," kata Indra Sjafri dalam konferensi pers, Sabtu (27/1/2024).

"Itulah yang harus kita antisipasi," lanjutnya.

