Reaksi Erick Thohir soal Rumput SUGBK yang Memprihatinkan di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di laga Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20 yang jadi sorotan karena dinilai jelek. Erick Thohir pun mengakui kondisi rumput SUGBK cukup memprihatinkan karena terlihat ada beberapa titik yang mengalami kerusakan.

Erick Thohir pun langsung bereaksi tegas. Dia mengatakan rumput SUGBK harus dimaksimalkan perawatannya sehingga dapat lebih baik saat digunakan untuk laga-laga internasional yang dimainkan Timnas Indonesia.

"Kondisi rumput kurang maksimal. Semoga manajemen GBK bisa menjaga, apalagi di bulan Maret ada Kualifikasi Piala Dunia 2026," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat 26 Januari 2024.

"Memang perawatan rumput tidak mudah. Kalau kita lihat kondisinya kemarin lagi musim hujan, ada situasi sewa-menyewa membuat rumputnya tidak berkembang. Jadi, meminta ke pengurus SUGBK agar dijaga, sayang soalnya aset nasional," tambahnya.

Erick Thohir mengatakan pengelola SUGBK harus bisa menentukan waktu stadion disewa dan perawatan dengan lebih bijak. Cara itu tentunya agar kondisi rumput serupa tidak terulang kembali ke depan.