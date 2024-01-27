Tak Disangka! Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Paksa 2 Negara Unggulan Ini Gagal Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Timnas Indonesia pulangkan Oman dan China ke negara masing-masing. (Foto: PSSI)

TAK disangka-sangka, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah memaksa dua negara unggulan gagal lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sebanyak dua negara yang dimaksud adalah Oman dan China.

Lantas, kenapa Oman dan China masuk kategori negara unggulan? Sekadar diketahui, Oman dan China ditempatkan di pot 2 pada Piala Asia 2023 bersama Irak, Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Yordania.

(Timnas China gagal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Ditempatkan di pot 2 menunjukan Oman dan China sebagai negara yang diprediksi bisa melaju jauh di Piala Asia 2023. Namun, faktanya tidak demikain.

Baik Oman dan China sama-sama finis di posisi tiga masing-masing grup dengan dua poin. China hanya mengoleksi dua angka dari tiga laga Grup A, hasil imbang 0-0 kontra Lebanon dan Tajikistan serta tumbang 0-1 dari Qatar.

Sementara Oman finis di posisi tiga Grup F setelah kalah 1-2 dari Arab Saudi, serta bermain 0-0 kontra Thailand dan 1-1 versus Kirgistan. Sebenarnya dengan finis di posisi tiga, Oman dan China masih bisa mengintip peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Sekadar diketahui, ada empat tim peringkat tiga terbak yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebanyak empat tim itu diambil berdasarkan empat tim teratas di klasemen peringkat tiga terbaik.