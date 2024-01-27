Bek 2 Meter Timnas Australia Enggan Sesumbar Lawan Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023: Pantang Bikin Kesalahan!

BEK Timnas Australia yang tingginya hampir 2 meter (198 sentimeter), Harry Souttar, tak mau sesumbar jelang timnya menghadapi Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023, Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Pemain belakang Leicester City ini malah mengingatkan skuad Socceroos –julukan Australia– agar pantang membuat kesalahan.

Secara raning FIFA, Australia dan Timnas Indonesia terpaut 119 anak tangga. Menurut perhitungan real time, Australia racikan Graham Arnolad menempati peringkat 23 dunia, sedangkan Timnas Indonesia berada di posisi 142 dunia.

(Harry Souttar saat beraksi di Piala Dunia 2022. (Foto: REUTERS)

Namun, kondisi itu tak membuat Harry Souttar besar kepala. Ia paham, Timnas Indonesia bisa saja memberikan kejutan kepada Australia jika lengah atau meremehkan sang lawan.

“Kami tahu ini merupakan fase gugur sehingga tak boleh ada ruang kesalahan. Kami akan menyaksikan video permainan Indonesia untuk menyiapkan laga berikutnya,” kata Harry Souttar mengutip dari The Thao 247, Sabtu (27/1/2024).

Uniknya, mantan bek Stoke City ini memprediksi Australia takkan bermain menyerang di awal-awal laga kontra Timnas Indonesia. Ia mengatakan Australia akan lebih coba merapatkan pertahanan.

“Mungkin di awal kami tak perlu bermain agresif seperti yang biasa kami lakukan. Australia akan lebih berusaha agresif mengawal pertahanan dengan memperketat area tersebut,” lanjut bek berusia 25 tahun ini.