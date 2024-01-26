Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diguyur Bonus Usai Lolos 16 Besar Piala Asia 2023? Menpora RI Serahkan kepada PSSI

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:04 WIB
Timnas Indonesia Diguyur Bonus Usai Lolos 16 Besar Piala Asia 2023? Menpora RI Serahkan kepada PSSI
Timnas Indonesia akan diguyur bonus usai lolos 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

JAKARTA - Menpora RI, Dito Ariotedjo, menyatakan bonus untuk Timnas Indonesia menjadi tanggung jawab PSSI. Sebab, Piala Asia 2023 adalah single event.

"Itu kami serahkan ke federasi karena ini single event," kata Dito saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Kendati demikian, pria berusia 33 tahun itu tetap memberikan apresiasi dengan performa Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Sebab, tim itu telah berhasil mencapai target yang diberikan.

"Kami, pemerintah, apresiasi diberikan kepada pelaku olahraga yang berhasil mencapai target target," tegas Dito.

Ditemui di tempat terpisah, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, memastikan Timnas Indonesia akan diguyur bonus atas keberhasilan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Akan tetapi, ia lebih ingin skuad asuhan Shin Tae-yong berprestasi dulu.

"Ya kalau 16 besar kan sudah ada bonusnya. (untuk) 8 besar ya ada lagi. Kan yang enak itu," kata Erick saat dijumpai di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK).

Halaman:
1 2
      
