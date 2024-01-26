Bantu Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, PSSI Bakal Kirim Hadiah untuk Kirgistan

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan akan mengirim kado untuk Timnas Kirgistan. Sebab, mereka berjasa membantu Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 usai mengimbangi Timnas Oman 1-1.

Kirgistan menahan imbang Oman dengan skor 1-1 dalam laga pamungkas Grup F Piala Asia 2023. Hasil itu pun membuat Oman gagal melaju ke babak 16 besar dan malah meloloskan Timnas Indonesia sebagai empat kontestan peringkat tiga terbaik.

Erick mengatakan memang akan memberikan ucapan terima kasih kasih kepada Kirgistan. Namun, ia tidak mendetailkan apa yang akan diberikan untuk tim tersebut.

"Saya kemarin sudah minta untuk kirim sesuatu, ya. Bukan berarti kita nanti disangka melakukan ini (suap). Ya, saya mengucapkan terima kasih," kata Erick di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan ke depan Timnas Indonesia tidak boleh tergantung hasil dari tim lain untuk lolos ke babak 16 besar. Hal itu untuk menandakan tim tersebut jauh lebih baik dari sebelumnya.