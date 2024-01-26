Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Bakal Tampil Menyerang Hadapi Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:48 WIB
Australia Bakal Tampil Menyerang Hadapi Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023
Australia akan menjadi lawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Penyerang Timnas Australia, Martin Boyle, menegaskan timnya akan menciptakan banyak peluang saat melawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Pemain veteran berusia 30 tahun itu bertekad main lebih kejam dalam melancarkan serangannya.

Hal itu dikatakan Boyle gara-gara Socceroos -julukan Australia- kesulitan mencetak banyak gol di Piala Asia 2023. Pasukan Graham Arnold itu lolos ke babak 16 besar setelah finis di puncak Grup B, tetapi hanya mencetak empat gol dalam tiga pertandingan.

Bahkan, Boyle mencetak satu-satunya gol Australia dari titik penalti saat bermain imbang 1-1 dengan Uzbekistan di laga terakhir Grup B. Karenanya, pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan itu akan meningkatkan serangan Socceroos untuk menjadi lebih kejam.

Tak tanggung-tanggung, Boyle ingin mengubah setiap peluang menjadi gol dan mengurangi tekanan dalam perjalanan Australia di Piala Asia 2023 termasuk saat melawan Timnas Indonesia. Dia tak mau Socceroos membuang-buang peluang mereka.

“Kami (akan) menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan, kami hanya perlu lebih kejam,” kata Boyle kepada AAP, dikutip dari FTBL, Jumat (26/1/2024).

“Jadi ketika peluang datang, itu akan membuat permainan menjadi sedikit lebih mudah, dan tim mungkin akan keluar dan menyerang lebih sering," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641285/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-garuda-lawan-calon-juara-jzk.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Garuda Lawan Calon Juara!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Bocorkan Rahasia Comeback Fantastis Persib atas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement