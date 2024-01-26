Australia Bakal Tampil Menyerang Hadapi Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023

Australia akan menjadi lawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA - Penyerang Timnas Australia, Martin Boyle, menegaskan timnya akan menciptakan banyak peluang saat melawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Pemain veteran berusia 30 tahun itu bertekad main lebih kejam dalam melancarkan serangannya.

Hal itu dikatakan Boyle gara-gara Socceroos -julukan Australia- kesulitan mencetak banyak gol di Piala Asia 2023. Pasukan Graham Arnold itu lolos ke babak 16 besar setelah finis di puncak Grup B, tetapi hanya mencetak empat gol dalam tiga pertandingan.

Bahkan, Boyle mencetak satu-satunya gol Australia dari titik penalti saat bermain imbang 1-1 dengan Uzbekistan di laga terakhir Grup B. Karenanya, pemain yang bisa beroperasi di sayap kanan itu akan meningkatkan serangan Socceroos untuk menjadi lebih kejam.

Tak tanggung-tanggung, Boyle ingin mengubah setiap peluang menjadi gol dan mengurangi tekanan dalam perjalanan Australia di Piala Asia 2023 termasuk saat melawan Timnas Indonesia. Dia tak mau Socceroos membuang-buang peluang mereka.

“Kami (akan) menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan, kami hanya perlu lebih kejam,” kata Boyle kepada AAP, dikutip dari FTBL, Jumat (26/1/2024).

“Jadi ketika peluang datang, itu akan membuat permainan menjadi sedikit lebih mudah, dan tim mungkin akan keluar dan menyerang lebih sering," imbuhnya.