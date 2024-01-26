Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 26 Januari 2024: Thailand Melesat 12 Posisi, Korea Selatan Turun 2 Anak Tangga!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:34 WIB
Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 26 Januari 2024: Thailand Melesat 12 Posisi, Korea Selatan Turun 2 Anak Tangga!
Berikut update ranking FIFA hari ini, Jumat 26 Januari 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA hari ini, Jumat (26/1/2024) akan diulas Okezone. Semalam, digelar empat pertandingan yang merupakan matchday pamungkas Grup E dan F Piala Asia 2023.

Sebanyak empat pertandingan itu meliputi Yordania vs Bahrain, Korea Selatan vs Malaysia, Arab Saudi vs Thailand dan Kirgistan vs Oman. Kelar pertandingan, ada perubahan di posisi ranking FIFA negara-negara di atas.

Bahrain menang 1-0 atas Yordania

(Bahrain menang 1-0 atas Yordania di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Yordania yang sempat mengemas empat poin di dua laga awal Grup E, harus rela kalah 0-1 dari Bahrain di pertandingan pamungkas fase grup. Alhasil, wakil Asia Barat ini mengalami penurunan satu posisi dari peringkat 88 ke 89 dunia.

Di sisi lain, Bahrain naik lima posisi setelah menang 1-0 atas Yordania. Bahrain naik lima posisi dari peringkat 86 ke 81 dunia setelah mendapatkan 17,28 poin ranking FIFA di fase grup, hasil kemenangan 1-0 atas Malaysia dan Yordania.

Nasib kurang baik dialami Korea Selatan. Efek hanya mengemas satu menang dan dua imbang di fase grup, Son Heung-min dan kawan-kawan turun dua posisi dari peringkat 23 ke 25 dunia.

Bagaimana dengan Malaysia yang di luar dugaan sanggup menahan Korea Selatan 2-2? Malaysia naik tiga posisi dari peringkat 135 ke 132 dunia. Hasil imbang melawan Korea Selatan membuat Malaysia mendapatkan 12,29 poin tambahan di ranking FIFA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/06/51/1641083/para-atlet-muda-bulutangkis-indonesia-siap-menjadi-juara-wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-digelar-1116-november-2025-di-mnctv-fni.jpg
Para Atlet Muda Bulutangkis Indonesia Siap Menjadi Juara Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025 digelar 11-16 November 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/billy_davies.jpg
Sial Banget! Pelatih yang Disebut The Next Alex Ferguson Kini Menganggur 11 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement