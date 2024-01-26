Update Ranking FIFA Hari Ini, Jumat 26 Januari 2024: Thailand Melesat 12 Posisi, Korea Selatan Turun 2 Anak Tangga!

UPDATE ranking FIFA hari ini, Jumat (26/1/2024) akan diulas Okezone. Semalam, digelar empat pertandingan yang merupakan matchday pamungkas Grup E dan F Piala Asia 2023.

Sebanyak empat pertandingan itu meliputi Yordania vs Bahrain, Korea Selatan vs Malaysia, Arab Saudi vs Thailand dan Kirgistan vs Oman. Kelar pertandingan, ada perubahan di posisi ranking FIFA negara-negara di atas.

(Bahrain menang 1-0 atas Yordania di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Yordania yang sempat mengemas empat poin di dua laga awal Grup E, harus rela kalah 0-1 dari Bahrain di pertandingan pamungkas fase grup. Alhasil, wakil Asia Barat ini mengalami penurunan satu posisi dari peringkat 88 ke 89 dunia.

Di sisi lain, Bahrain naik lima posisi setelah menang 1-0 atas Yordania. Bahrain naik lima posisi dari peringkat 86 ke 81 dunia setelah mendapatkan 17,28 poin ranking FIFA di fase grup, hasil kemenangan 1-0 atas Malaysia dan Yordania.

Nasib kurang baik dialami Korea Selatan. Efek hanya mengemas satu menang dan dua imbang di fase grup, Son Heung-min dan kawan-kawan turun dua posisi dari peringkat 23 ke 25 dunia.

Bagaimana dengan Malaysia yang di luar dugaan sanggup menahan Korea Selatan 2-2? Malaysia naik tiga posisi dari peringkat 135 ke 132 dunia. Hasil imbang melawan Korea Selatan membuat Malaysia mendapatkan 12,29 poin tambahan di ranking FIFA.