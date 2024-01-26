Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Terhenti di 16 Besar Piala Asia 2023, Asisten Pelatih Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Mulai Fokus Hadapi Australia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:37 WIB
Tak Mau Terhenti di 16 Besar Piala Asia 2023, Asisten Pelatih Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Mulai Fokus Hadapi Australia
Timnas Indonesia hadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tengah berbahagia karena untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka lolos ke babak 16 besar pada ajang Piala Asia. Meski begitu, asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Ariato, memastikan euforia itu takkan berlarut lama karena Timnas Indonesia akan mulai fokus untuk menghadapi Australia.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Kepastian itu didapat Tim Merah Putih usai Oman ditahan imbang Kirgistan 1-1 pada laga terakhir Grup F yang digelar semalam, Kamis 25 Januari 2024.

Hasil tersebut menguntungkan Timnas Indonesia yang berhasil menyegel satu tiket tersisa lewat jalur peringkat tiga terbaik. Pada klasemen akhir peringkat tiga terbaik, skuad Garuda menempati posisi keempat dengan raihan tiga angka dan selisih gol -3.

Dengan demikian, Timnas Indonesia menjadi tim terakhir yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Ini akan menjadi penampilan pertama Timnas Indonesia di babak sistem gugur, bersama Palestina, Suriah, dan Tajikistan yang juga tampil untuk pertama kalinya.

Timnas Indonesia

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ditantang juara Piala Asia 2015, yakni Australia yang keluar sebagai juara Grup B di 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu (28/1/2024). Nova Arianto pun menegaskan bahwa skuad Garuda akan langsung fokus untuk menatap laga kontra negara Kangguru tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1641083/para-atlet-muda-bulutangkis-indonesia-siap-menjadi-juara-wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-digelar-1116-november-2025-di-mnctv-fni.webp
Para Atlet Muda Bulutangkis Indonesia Siap Menjadi Juara Wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025 digelar 11-16 November 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia_u_22_dony_tri.jpg
Resmi! Timnas Indonesia U-22 Vs Mali di FIFA Matchday November 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement