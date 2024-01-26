Tak Mau Terhenti di 16 Besar Piala Asia 2023, Asisten Pelatih Shin Tae-yong: Timnas Indonesia Mulai Fokus Hadapi Australia

DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia tengah berbahagia karena untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka lolos ke babak 16 besar pada ajang Piala Asia. Meski begitu, asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Ariato, memastikan euforia itu takkan berlarut lama karena Timnas Indonesia akan mulai fokus untuk menghadapi Australia.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Kepastian itu didapat Tim Merah Putih usai Oman ditahan imbang Kirgistan 1-1 pada laga terakhir Grup F yang digelar semalam, Kamis 25 Januari 2024.

Hasil tersebut menguntungkan Timnas Indonesia yang berhasil menyegel satu tiket tersisa lewat jalur peringkat tiga terbaik. Pada klasemen akhir peringkat tiga terbaik, skuad Garuda menempati posisi keempat dengan raihan tiga angka dan selisih gol -3.

Dengan demikian, Timnas Indonesia menjadi tim terakhir yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Ini akan menjadi penampilan pertama Timnas Indonesia di babak sistem gugur, bersama Palestina, Suriah, dan Tajikistan yang juga tampil untuk pertama kalinya.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ditantang juara Piala Asia 2015, yakni Australia yang keluar sebagai juara Grup B di 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu (28/1/2024). Nova Arianto pun menegaskan bahwa skuad Garuda akan langsung fokus untuk menatap laga kontra negara Kangguru tersebut.