Shin Tae-yong Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2027 Setelah Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?

SHIN Tae-yong resmi mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027 setelah Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023? Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah pada Kamis, 25 Januari 2024 malam WIB.

Dibilang mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah merebut satu dari empat slot peringkat tiga terbaik.

(Timnas Australia, lawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Rencananya di 16 besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Laga sendiri akan dilangsungkan pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Kemudian pertanayan muncul, apakah Shin Tae-yong resmi mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI setelah mencetak milestone yang satu ini? Potensi ini sangat terbuka.

Ketika Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 pada Senin, 15 Januari 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomitmen sesuai kesepakatan, yakni mempertahankan Shin Tae-yong hingga kontraknya berakhir pada Juni 2024.

Namun, Erick Thohir mengatakan Shin Tae-yong berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027 jika beberapa target berhasil dicapai. Target yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong adalah mengantarkan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke fase gugur Piala Asia U-23 2024 yang digelar medio April 2024.