HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Bagan 16 Besar Piala Asia 2023: Jika Menang Lawan Australia, Timnas Indonesia Ditunggu Arab Saudi atau Korea Selatan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:49 WIB
Daftar Bagan 16 Besar Piala Asia 2023: Jika Menang Lawan Australia, Timnas Indonesia Ditunggu Arab Saudi atau Korea Selatan!
Berikut daftar bagan 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

DAFTAR bagan 16 besar Piala Asia 2023 sudah dirilis AFC. Hasilnya, Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia di 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB akan menempati bagan atas.

Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah merebut satu dari empat slot peringkat tiga terbaik. Koleksi tiga angka dan selisih gol -3 yang didapat di Grup D, sudah cukup meloloskan skuad Garuda ke 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023

(Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Sesuai bagan, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan juara Grup B, Australia, di 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya Australia merupakan tim kuat yang sulit dikalahkan.

Australia saat ini menempati peringkat 25 dunia. Di Piala Dunia 2022, Australia lolos ke 16 besar sebelum langkahnya dihentikan sang juara dunia Argentina.

Meski begitu, kata tak ada yang mustahil di sepakbola wajib didengungkan Timnas Indonesia. Sebab, peluang menang Timnas Indonesia atas Australia tetap terbuka.

Jika di luar dugaan menang atas Australia, siapa lawan Timnas Indonesia di perempatfinal Piala Asia 2023? Skuad asuhan Shin Tae-yong akan ditantang pemenang laga Arab Saudi vs Korea Selatan.

