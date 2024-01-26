Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 16 Negara yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Jadi Peserta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:29 WIB
Daftar 16 Negara yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Jadi Peserta!
Timnas Indonesia menjadi satu dari 16 negara di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
A
A
A

BERIKUT daftar 16 negara yang lolos 16 besar Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia menjadi peserta di fase ini!

Ya, Indonesia untuk pertama kalinya akan tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kelolosan skuad Garuda terjadi begitu dramatis lantaran harus menunggu hingga pertandingan terakhir fase grup.

Timnas Indonesia

Anak asuh Shin Tae-yong lolos sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik di Piala Asia 2023. Tim Merah Putih finis dengan tiga poin dari tiga pertandingan yang dilakoni.

Dengan demikian, Indonesia akan menemani Timnas Jepang dan Timnas Irak sebagai perwakilan dari Grup D. Marselino Ferdinan dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi Timnas Australia di babak 16 besar selaku perwakilan Grup B.

Selain The Socceroos, Grup B diwakili oleh Timnas Uzbekistan dan Timnas Suriah. Di sisi lain, Grup A diwakili oleh tuan rumah Timnas Qatar selaku juara grup dan Timnas Tajikistan yang finis sebagai runner-up.

Dari Grup C, Timnas Iran finis sebagai juara grup. Mereka akan ditemani Timnas UEA yang lolos sebagai runner-up, dan Timnas Palestina yang juga menjadi salah satu peringkat tiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
