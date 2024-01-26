Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Film Terbaru Lionel Messi Diluncurkan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |01:57 WIB
Film Terbaru Lionel Messi Diluncurkan!
Film terbaru tentang Lionel Messi diluncurkan (Foto: Reuters/Kevin Jairaj)
FILM terbaru Lionel Messi diluncurkan. Sang megabintang kembali menggaet Bitget untuk karya kali ini.

Film ini sekaligus menandakan memulai kemitraan tahun kedua mereka, dengan kelanjutan dari tema #MakeItCount. Kampanye ini bertujuan menginspirasi semua orang untuk mendorong melampaui batas dan memanfaatkan peluang, mengubah tantangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan.

Lionel Messi

"Film #MakeItCount 2024 yang baru adalah bukti dari nilai-nilai inti yang dipegang teguh oleh Bitget dan Messi: Ketekunan dalam menghadapi segala rintangan, progres apa pun yang dibangun dengan sendirinya, dan pola pikir yang positif, apa pun yang terjadi," ujar Gracy Chen, Managing Director Bitget.

Film ini menampilkan tekad Messi sejak kecil, yang mengatasi kesulitan untuk menjadi pemain sepak bola terbaik dengan progres berkelanjutan dan target langsung untuk mencapai tujuannya.

Bitget berbagi komitmen dengan Messi untuk melakukan peningkatan bertahap setiap hari. Dari platform yang tidak dikenal yang didirikan selama musim dingin kripto, Bitget telah muncul sebagai salah satu dari 5 exchange kripto teratas.

Untuk merayakan film Messi yang baru, Bitget akan menyelenggarakan kompetisi platform yang dimulai dari tanggal 23 Januari hingga 30 Januari dengan prize pool bernilai $20.000 dalam bentuk BGB, native token Bitget, dan juga tiket ke pertandingan Inter Miami di Stadion DRV PNK.

