Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Erick Thohir: Sejarah Baru!

Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut gembira Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ikut bergembira dengan kelolosan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Ini merupakan sejarah emas bagi skuad Garuda.

"Alhamdulillah, sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Satu tempat di 16 besar Piala Asia 2023 bisa diamankan Timnas Indonesia," kata Erick dilansir dari laman Instagram pribadinya @erickthohir, Jumat (26/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan hasil tersebut merupakan buah kerja keras semua pihak untuk kepentingan Timnas Indonesia. Jadi, semangat yang ada saat ini harus tetap dijaga dan malah ditingkatkan.

"Perjuangan luar biasa dari pemain, pelatih, dan ofisial untuk bisa membawa Indonesia ke babak 16 besar," ucap Erick.

"Serta doa seluruh masyarakat Indonesia yang tak pernah berhenti untuk Timnas," tambah pria berusia 53 tahun itu.