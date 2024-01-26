Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Jadwal Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Pasukan Shin Tae-yong Siap Tempur!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |00:23 WIB
Breaking News: Jadwal Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023, Pasukan Shin Tae-yong Siap Tempur!
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Australia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia vs Australia di 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Di klasemen akhir peringkat tiga terbaik, Timnas Indonesia menempati posisi empat dengan raihan tiga angka dan selisih gol -3. Awalnya, Timnas Indonesia hampir terlempar dari posisi empat besar klasemen akhir peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023, yang itu berarti membuat skuad Garuda gagal lolos ke 16 besar.

Laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang

(Laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang. (Foto: REUTERS)

Sebab, hingga menit 79, Oman sedang unggul 1-0 atas Kirgistan. Jika skor itu bertahan sampai akhir, Oman yang akan menghuni posisi empat klasemen peringkat tiga terbaik, mengingat mereka mengoleksi empat angka.

Namun, keajaiban datang di menit 80. Kirgistan di luar dugaan mencetak gol penyama kedudukan lewat gol yang dilesakkan Joel Kojo. Alhasil, skor akhir Kirgistan vs Oman sama kuat 1-1.

Oman pun hanya berada di peringkat lima klasemen akhir peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dengan dua angka. Lantas, siapa lawan Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023?

Menurut bagan yang ada, Timnas Indonesia dipertemukan dengan juara Grup B, Australia. Australia bukanlah tim sembarangan.

1 2
      
