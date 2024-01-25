Breaking News: Calon Pemain Timnas Indonesia Nathan Tjoe-A-on Resmi Dipinjam SC Heerenveen Klubnya Thom Haye!

CALON pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, resmi dipinjam SC Heerenveen selama setengah musim dari Swansea City. Pesepakbola yang akan menjalani proses naturalisasi itu akan bergabung dengan Thom Haye!

Kabar itu diketahui dari laman resmi klub. Mereka mengumumkan kedatangan Tjoe-A-On yang belum pernah sama sekali debut bareng Swansea City di divisi dua Liga Inggris 2023-2024 (Divisi Championship).

"Nathan Tjoe-A-On menjalani masa peminjaman di SC Heerenveen hingga akhir musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu datang dari Swansea City, setelah meninggalkan Excelsior pada musim panas lalu," bunyi keterangan di laman resmi klub, Kamis (25/1/2024).

Manajer Umum SC Heerenveen, Ferry de Haan mengatakan, klubnya selalu menginginkan tambahan seorang pemain di pos bek kiri pada bursa transfer musim dingin 2024. Kedatangan Tjoe-A-On membuat The Frysian punya opsi lebih.

"Kami selalu mengatakan, kami menginginkan tambahan seorang bek kiri. Nathan bekerja dengan baik di Excelsior dan sekarang memilih untuk berkompetisi bersama kami," ujar de Haan.

"Bersamanya, kami akan memiliki lebih banyak opsi di belakang," tandasnya.