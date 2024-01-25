Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Yordania vs Bahrain: Timnas Indonesia Terancam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:46 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Yordania vs Bahrain: Timnas Indonesia Terancam!
Timnas Indonesia berada dalam posisi terancam di klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Yordania vs Timnas Bahrain. Timnas Indonesia dalam posisi terancam lantaran The Chivalrous justru kalah 0-1 di laga terakhir.

Ya, Bahrain justru secara mengejutkan lolos dari lubang jarum. Mereka menang 1-0 atas Yordania di laga terakhir Grup E yang berlangsung Kamis (25/1/2024) malam WIB, berkat gol tunggal Abdulla Yusuf Helal (34').

Abdulla Yusuf Helal mencetak gol untuk Timnas Bahrain ke gawang Timnas Yordania (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Hasil itu membuat The Reds menempati posisi teratas Grup E dengan raihan enam poin. Mereka dibuntuti Timnas Korea Selatan yang finis sebagai runner-up usai bermain 3-3 dengan Timnas Malaysia di laga lain.

Dengan begitu, Timnas Yordania justru turun ke peringkat tiga Grup E Piala Asia 2023. Mereka mengoleksi empat poin hasil dari tiga laga yang sudah dimainkan.

Hadirnya Yordania justru mengancam peluang Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda kini menghuni posisi empat peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 alias batas terakhir!

Anak asuh Shin Tae-yong mengoleksi tiga angka dari tiga pertandingan di Grup D. Celakanya, Indonesia masih harus menggantungkan harapan kepada Timnas Oman yang akan bermain malam nanti melawan Timnas Kirgistan.

Halaman:
1 2
      
