Kata-Kata Jujur Pelatih Timnas Jepang Usai Kalahkan Timnas Indonesia 3-1 di Piala Asia 2023

Hajime Moriyasu melontarkan kata-kata jujur usai Timnas Jepang menang 3-1 atas Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

AL THUMAMA - Kata-kata jujur pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu usai mengalahkan Timnas Indonesia 3-1 di Piala Asia 2023 cukup mengagetkan. Sebab, respons pria asal Jepang itu tidak ada nada merendahkan.

Laga Timnas Jepang vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Al Thumama, Al Thumama, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. The Samurai Blue menang 3-1 dalam laga penentuan tersebut.

Ketiga gol Jepang dihasilkan oleh brace Ayase Ueda (6', 52') dan bunuh diri Justin Hubner (88'). Sementara itu, satu-satunya gol Indonesia dicetak Sandy Walsh (90+1').

Pada laga itu, Jepang tampil dominan sepanjang 90 menit. Moriyasu mengakui anak asuhnya bermain agresif dan cerdik untuk bisa unggul cepat. Setelah itu, mereka tinggal mengendalikan jalannya laga.

"Kami harus bermain agresif dan cerdik untuk bisa unggul (lawan Timnas Indonesia). Saya pikir kami bisa mengendalikan pertandingan," kata Moriyasu, mengutip dari Hochi News, Kamis (25/1/2024).

"Kami telah belajar dari pertandingan itu (kalah melawan Irak 1-2). Kami tahu apa yang harus kami lakukan di pertandingan selanjutnya," imbuh mantan pemain Timnas Jepang itu.