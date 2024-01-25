Yordania Rela Lawan Jepang demi Bantu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?

Timnas Yordania rela melawan Jepang demi bantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023? (Foto: REUTERS)

YORDANIA rela melawan Jepang demi membantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023? Nasib Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di ujung tanduk setelah kalah 1-3 dari Jepang di matchday pamungkas Grup D, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB.

Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia finis di posisi tiga Grup D dengan tiga angka. Meski finis di posisi tiga, skuad asuhan Shin Tae-yong masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik.

(Shin Tae-yong berpeluang antar Timnas Indonesia lolso 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Di klasemen sementara peringkat tiga terbaik saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, Timnas Indonesia masih bisa tergeser karena masih ada laga Oman atau Kirgistan yang bisa menggeser posisi skuad Garuda.

Oman menggantikan posisi Timnas Indonesia jika menang lawan Kirgistan dengan skor berapa pun pada Kamis, (25/1/2024) pukul 22.00 WIB. Sementara Kirgistan, akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai peringkat tiga Grup F jika menang selisih dua gol melawan Oman.

Selain laga Oman vs Kirgistan, ada laga lain yang juga menentukan nasib Timnas Indonesia. Laga yang dimaksud adalah Yordania vs Bahrain yang merupakan matchday pamungkas Grup E Piala Asia 2023 pada Kamis, (25/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang 2-0, 3-0 atau seterusnya atas Bahrain. Kondisi ini membuat Timnas Indonesia bakal menyalip Bahrain yang kini menempati posisi tiga di klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023.