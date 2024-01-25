Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Cetak Sejarah di Piala Asia: Selalu Cetak Gol di 3 Laga Fase Grup

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:56 WIB
Shin Tae-yong Antar Timnas Indonesia Cetak Sejarah di Piala Asia: Selalu Cetak Gol di 3 Laga Fase Grup
Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia cetak sejarah di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SHIN Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia mencetak sejarah di sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Asia. Untuk pertama kalinya dari lima edisi skuad Garuda mentas di Piala Asia, Timnas Indonesia sanggup mencetak gol di tiga laga fase grup.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam dan Jepang. Dalam ketiga pertandingan itu, Timnas Indonesia selalu mencetak gol.

Timnas Indonesia

Berturut-turut, Marselino Ferdinan dan kawan-kawan kalah 1-3 dari Irak, menang 1-0 atas Vietnam dan tumbang 1-3 dari Jepang. Alhasil, Timnas Indonesia finis di peringkat tiga Grup D Piala Asia 2023 dengan koleksi tiga angka.

Dalam empat edisi keikutsertaan skuad Garuda sebelumnya di Piala Asia (1996, 2000, 2004 dan 2007), selalu ada momen di mana mereka gagal mencetak gol di sebuah pertandingan.

Piala Asia 1996 yang menjadi debut Timnas Indonesia, Widodo C Putro bermain 2-2 dengan Kuwait, tumbang 2-4 dari Korea Selatan tapi gagal membobol gawang Uni Emirat Arab (kalah 0-2).

Selanjutnya di Piala Asia 2000 lebih parah lagi. Timnas Indonesia gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan, yakni imbang 0-0 kontra Kuwait, dihajar China 0-4 dan dipermalukan Korea Selatan 0-3.

Halaman:
1 2
      
