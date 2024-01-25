Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Terkesan Latih Timnas Indonesia dengan Skuad Termuda di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:22 WIB
Shin Tae-yong Terkesan Latih Timnas Indonesia dengan Skuad Termuda di Piala Asia 2023
Shin Tae-yong saat mendampingi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku terkesan bisa menukangi tim dengan skuad termuda di Piala Asia 2023. Terlebih, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- memiliki pengalaman tersendiri karena bisa melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023.

Hal itu diungkapkan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang pada matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023 di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar, pada Rabu (24/1/2024) malam WIB. Samurai Biru mencetak tiga gol via brace Ayase Ueda (6' P, 52') dan gol bunuh diri Justin Hubner (88').

Sementara itu, Timnas Indonesia hanya mampu membalas satu gol lewat Sandy Walsh pada menit 90+1 dari skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia finis di posisi ketiga Grup D dengan 3 poin, berkat kemenangan 1-0 atas Vietnam.

Menariknya, Shin Tae-yong mengaku memiliki kesan tersendiri selama menukangi Timnas Indonesia yang notabene tim terlemah di Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu juga bangga bisa menukangi tim dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 yang mengalami perkembangan signifikan.

"Secara individu sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri," kata Shin Tae-yong dalam audio wawancara yang diterima MNC Portal Indonesia dari PSSI, dikutip Kamis (25/1/2024).

"Saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
