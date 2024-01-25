Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Tunggu Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023, Bahagia ketimbang Lawan Palestina?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:11 WIB
Australia Tunggu Timnas Indonesia di 16 Besar Piala Asia 2023, Bahagia ketimbang Lawan Palestina?
Timnas Australia berpeluang menghadapi Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

AUSTRALIA telah menunggu Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia 2023. Apakah skuad Socceroos –julukan Australia– lebih bahagia bertemu Timnas Indonesia ketimbang peringkat tiga terbaik dari Grup C, Palestina?

Timnas Indonesia belum menyegel tempat di 16 besar Piala Asia 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong baru akan lolos 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang 2-0, 3-0 atau seterusnya atas Bahrain.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Jika laga di atas hasilnya tidak berjalan sesuai rencana, Timnas Indonesia boleh berharap di laga lain Oman dan Kirgistan berakhir imbang. Andai akhirnya Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik, mereka sudah ditunggu tim kuat Australia.

Australia bukanlah tim sembarangan. Skuad asuhan Graham Arnold ini sanggup lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Mereka pun hanya kalah 1-2 dari Argentina, tim yang akhirnya keluar sebagai juara Piala Dunia 2022.

Di Piala Asia 2023, Jackson Irvine dan kawan-kawan juga menunjukan kemapanan mereka. Australia keluar sebagai juara Grup B Piala Asia 2023 dengan koleksi tujuh angka.

Tujuh angka itu didapat Australia hasil menang 2-0 atas India, menang tipis 1-0 atas Suriah dan bermain 1-1 dengan Uzbekistan. Di 16 besar Piala Asia 2023, Australia akan menghadapi salah satu dari peringkat tiga terbaik Grup C atau D.

Halaman:
1 2
      
