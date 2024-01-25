Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Berebut 2 Slot Tersisa di 16 Besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia yang Paling Rumit

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |08:46 WIB
4 Negara Berebut 2 Slot Tersisa di 16 Besar Piala Asia 2023, Timnas Indonesia yang Paling Rumit
Timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara lain untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara berebut 2 slot tersisa di 16 besar Piala Asia 2023, yakni Timnas Indonesia, Kirgistan, Oman dan Bahrain. Dari keempat negara di atas, proses Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 yang paling rumit, mengingat harus bergantung dengan hasil negara lain.

Sejauh ini sudah ada 14 negara yang memastikan tempat di 16 besar Piala Asia 2023. Mereka ialah Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Suriah, Iran, Uni Emirat Arab, Palestina, Irak, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Arab Saudi dan Thailand.

Timnas Jepang

(Timnas Jepang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Berhubung 14 negara sudah memesan tempat di 16 besar, itu berarti masih ada dua slot tersisa. Seperti yang sudah disebut di atas, dua slot tersisa itu diperebutkan empat negara yakni Timnas Indonesia, Kirgistan, Oman dan Bahrain.

Malam ini akan digelar empat pertandingan yang notabene matchday pamungkas Grup E dan F Piala Asia 2023. Dari empat pertandingan itu, dua di antaranya menentukan nasib Timnas Indonesia, yakni Oman vs Kirgistan (Grup F) dan Yordania vs Bahrain (Grup E).

Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika hasil salah satu dari dua laga di atas menguntungkan skuad Garuda. Pertama, Timnas Indonesia lolos jika Yordania menang 2-0, 3-0 atau seterusnya atas Bahrain.

Jika laga di atas tidak sesuai rencana, Timnas Indonesia boleh berharap kepada hasil laga Oman vs Kirgistan. Timnas Indonesia lolos jika hasil akhir laga Oman vs Kirgistan adalah sama kuat. Skuad Garuda juga lolos jika Kirgistan menang 1-0 atas Oman.

Halaman:
1 2
      
