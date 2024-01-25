Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Jadi Negara Ketiga Penghuni Pot 4 yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:29 WIB
Timnas Indonesia Jadi Negara Ketiga Penghuni Pot 4 yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menjadi negara ketiga penghuni pot 4 yang lolos 16 besar Piala Asia 2023? Sejauh ini sudah ada 14 negara yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Mereka ialah Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Suriah, Iran, Uni Emirat Arab, Palestina, Irak, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Arab Saudi dan Thailand. Dari 14 negara tersebut, dua di antaranya merupakan penghuni pot 4 atau pot terendah, yakni Tajikistan dan Thailand.

Timnas Tajikistan

(Tajikistan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup A. (Foto: REUTERS)

Tajikistan finis sebagai runner-up Grup A. Sementara Thailand lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 bisa via jalur juara grup, runner-up grup atau peringkat tiga terbaik (skuad Gajah Perang baru melakoni pertandingan ketiga malam ini).

Berhubung sudah ada 14 negara yang lolos, itu berarti masih ada dua tempat tersisa di 16 besar Piala Asia 2023. Sebanyak dua slot ini diperebutkan empat negara yakni Timnas Indonesia, Oman, Bahrain dan Kirgistan.

Kirgistan lolos jika menang selisih dua gol atas Oman pada laga malam ini, pukul 22.00 WIB. Selanjutnya, Bahrain lolos jika main imbang atas Yordania, atau kalah selisih satu gol dari sang lawan.

Oman lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika menang atas Kirgistan lewat skor berapa pun. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Timnas Indonesia yang paling rumit karena harus menggantungkan nasibnya ke laga lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181568/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_semifinal_piala_asia_2027_pssi-pa6A_large.jpg
Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Semifinal Piala Asia 2027 Asalkan Tidak Ketemu Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181492/pssi_sempat_menjaring_10_nama_ketika_hendak_mencari_pengganti_shin_tae_yong_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-Zfnd_large.jpg
PSSI Ditolak 5 Pelatih saat Cari Pengganti Shin Tae-yong sebagai Arsitek Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181485/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-B196_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Kantongi 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181192/timnas_indonesia-0IL9_large.jpg
PSSI Minta Publik Bersabar, Proses Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Butuh Waktu
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640519/klasemen-grup-h-piala-dunia-u17-brasil-di-puncak-timnas-indonesia-tertahan-di-posisi-3-jqh.webp
Klasemen Grup H Piala Dunia U-17: Brasil di Puncak, Timnas Indonesia Tertahan di Posisi 3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/cabang_angkat_besi.jpg
CdM Indonesia Optimistis Angkat Besi Jadi Lumbung Emas Merah Putih di SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement