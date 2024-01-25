Timnas Indonesia Jadi Negara Ketiga Penghuni Pot 4 yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

TIMNAS Indonesia menjadi negara ketiga penghuni pot 4 yang lolos 16 besar Piala Asia 2023? Sejauh ini sudah ada 14 negara yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Mereka ialah Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Suriah, Iran, Uni Emirat Arab, Palestina, Irak, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Arab Saudi dan Thailand. Dari 14 negara tersebut, dua di antaranya merupakan penghuni pot 4 atau pot terendah, yakni Tajikistan dan Thailand.

(Tajikistan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup A. (Foto: REUTERS)

Tajikistan finis sebagai runner-up Grup A. Sementara Thailand lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 bisa via jalur juara grup, runner-up grup atau peringkat tiga terbaik (skuad Gajah Perang baru melakoni pertandingan ketiga malam ini).

Berhubung sudah ada 14 negara yang lolos, itu berarti masih ada dua tempat tersisa di 16 besar Piala Asia 2023. Sebanyak dua slot ini diperebutkan empat negara yakni Timnas Indonesia, Oman, Bahrain dan Kirgistan.

Kirgistan lolos jika menang selisih dua gol atas Oman pada laga malam ini, pukul 22.00 WIB. Selanjutnya, Bahrain lolos jika main imbang atas Yordania, atau kalah selisih satu gol dari sang lawan.

Oman lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika menang atas Kirgistan lewat skor berapa pun. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Timnas Indonesia yang paling rumit karena harus menggantungkan nasibnya ke laga lain.