4 Pesepakbola Top Dunia yang Flop dan Gagal Total di Liga Arab Saudi, Nomor 1 Peraih Trofi Ballon dOr!

4 pesepakbola top dunia yang flop dan gagal total di Liga Arab Saudi akan diulas dalam artikel ini. Hal ini menandakan bahwa Saudi Pro League bukanlah liga sembarangan yang bisa dipandang sebelah mata.

Seperti diketahui, Liga Arab Saudi sempat menjadi polemik pada akhir 2023 setelah Cristiano Ronaldo menjadi top skor 2023. Banyak yang menganggap bahwa Ronaldo tak layak mendapat gelar top skor karena dirinya hanya bermain di Arab Saudi, bukan di liga top Eropa.

Namun, perlahan hal itu berubah setelah banyak pemain top Eropa yang gagal total di Arab Saudi. Dibeli dengan harga fantastis dari klub sebelumnya, para pemain tersebut justru tampil hancur-hancuran di tim Arab.

Untuk itu, berikut adalah daftar 4 pesepakbola top dunia yang flop di Liga Arab Saudi.

4. Roberto Firmino





Nama pemain bintang pertama yang flop di Arab Saudi adalah Roberto Firmino. Eks penyerang Liverpool itu sejatinya tampil meyakinkan di laga debutnya bersama Al Ahli dengan mencetak hattrick.

Sayangnya, setelah itu, Firmino mandul gol. Perolehan golnya tidak bertambah hingga 16 pertandingan.

3. Jordan Henderson





Mantan pemain lain Liverpool, Jordan Henderson, juga gagal bersinar di Liga Arab Saudi bersama Al Ettifaq. Eks kapten The Reds itu mengawali perjalannya cukup baik dengan mencetak 4 assist dalam enam laga pertamanya.

Setelah itu, performanya terus menurun hingga tidak mampu memberikan kontribusi bagi tim. Pada akhirnya, Henderson memilih hengkang dari Al Ettifaq dan bergabung dengan Ajax Amsterdam.