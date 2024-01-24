Laga Yordania vs Bahrain dan Oman vs Kirgistan Jadi Penentu Kelolosan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 atau Tidak

LAGA Yordania vs Bahrain dan Oman vs Kirgistan jadi penentu kelolosan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak. Kedua laga itu akan digelar pada besok, Kamis 25 Januari 2024.

Ya, Timnas Indonesia kini masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Pasukan Shin Tae-yong bisa menembus babak berikutnya via tim peringkat 3 terbaik.

Pasalnya, Timnas Indonesia dipastikan finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup D Piala Asia 2023. Hal itu terjadi usai Justin Hubner cs harus menelan kekalahan di laga terakhir Grup D. Melawan Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) malam WIB, Timnas Indonesia kalah dengan skor 1-3.

Untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik, Timnas Indonesia sayangnya masih harus menggantungkan nasib ke laga-laga tim di grup lainnya. Sebab, di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kini, posisi skuad Garuda masih tidak aman.

Timnas Indonesia kini menempati urutan keempat pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik. Sandy Walsh cs mencatatkan 3 poin dan selisih gol -3 dari 3 laga yang telah dijalani.

Diketahui, hanya ada 4 tim yang bakal lolos ke babak 16 besar via peringkat 3 terbaik. Dua tiket pun sudah diklaim oleh Palestina dan Suriah. Kini, Timnas Indonesia bisa mengincar 1 dari 2 tiket tersisa.

Tetapi, untuk bisa meraihnya, Timnas Indonesia harus bergantung ke dua laga lain di Piala Asia 2023. Laga itu mempertemukan Yordania vs Bahrain dan Oman vs Kirgistan.

Pasalnya kini, Bahrain sedang menduduki posisi ketiga di klasemen ranking 3 terbaik Piala Asia 2023. Mereka mengemas 3 poin dan mencatatkan selisih gol -1 dari 2 laga yang telah dijalani di Grup E. Sementara Oman, mereka mengemas 1 gol dan selisih gol -1 dari 2 laga di Grup F.

Dengan begitu, penentuan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 baru akan diketahui dari duel Yordania vs Bahrain dan Oman vs Kirgistan. Kedua laga itu akan digelar pada Kamis 25 Januari 2024 malam WIB.