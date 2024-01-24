Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Kalah 3-1 dari Jepang di Piala Asia 2023: Turun Drastis?

Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 3-1 dari Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 3-1 dari Jepang akan diulas Okezone. Timnas Indonesia gagal menahan gempuran Jepang saat berduel di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Al Thumama Stadium, Rabu (24/1/2024) malam WIB.

Setelah melewati 90 menit pertandingan, Jepang racikan Hajime Moriyasu menang 3-1 atas Timnas Indonesia. Bomber Jepang, Ayase Ueda mencetak dua gol pada laga ini, tepatnya pada menit keenam dan 52.

(Ayase Ueda membuka keunggulan Jepang di menit keenam. (Foto: REUTERS)

Sementara itu, satu gol lain Jepang dicetak gol bunuh diri bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, di menit 88. Untuk gol tunggal Timnas Indonesia diciptakan sepakan kaki kanan Sandy Walsh di masa injury time (90+1).

Berkat hasil ini, Jepang finis sebagai runner-up Grup D dengan enam angka. Jepang terpaut tiga poin dari Irak yang finis sebagai juara grup. Di laga pamungkas, Irak menang dramatis 3-2 atas Vietnam yang menyelesaikan turnamen sebagai juru kunci.

Timnas Indonesia sendiri finis di posisi tiga Grup D dengan tiga angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat tiga terbaik.

Skuad Garuda lolos asalkan di laga lain yang berlangsung besok malam, Yordania menang selisih tiga gol atas Bahrain, atau laga Oman vs Kirgistan berakhir imbang. Satu hal yang pasti, kekalahan dari Jepang malam ini membuat Timnas Indonesia kehilangan sejumlah poin di ranking FIFA.