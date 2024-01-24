Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Setelah Kalah 3-1 dari Jepang

Berikut hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah kalah 3-1 dari Jepang. (Foto: REUTERS)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 setelah kalah 3-1 dari Jepang akan diulas Okezone. Timnas Indonesia bersua Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung di Al Thumama Stadium, Rabu (24/1/2024) malam WIB.

Dalam laga ini, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong dibuat tak berdaya di hadapan Jepang.

(Timnas Jepang menang 2-0 atas Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Setelah melalui 90 menit pertandingan, Timnas Indonesia kalah 3-1 dari Jepang. Tiga gol Jepang dalam laga ini dilesakkan via brace Ayase Ueda pada menit keenam dan 52, serta gol bunuh diri Justin Hubner (88'). Sementara itu, gol tunggal Timnas Indonesia diciptakan Sandy Walsh pada menit 90+1.

Sekarang yang jadi pertanyaan, masih adakah peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Jawabannya masih.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat tiga terbaik. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sejauh ini dua slot peringkat tiga terbaik diambil Suriah (Grup B) dan Palestina (Grup C) yang sama-sama mengoleksi empat angka. Karena itu, Timnas Indonesia masih bisa mengambil satu dari dua slot tersisa.