HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Bukti Rekor Mentereng Xabi Alonso yang Mustahil Dilakukan Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |21:00 WIB
Ini Bukti Rekor Mentereng Xabi Alonso yang Mustahil Dilakukan Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola
Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. (Foto: Reuters)
A
A
A

NAMA Xabi Alonso menjadi sering diperbincangkan setelah ia mengukir rekor mentereng yang sangat sulit dilakukan oleh pelatih lain bahkan sekaliber Carlo Ancelotti ataupun Pep Guardiola. Hal itu ia torehkan bersama Bayer Leverkusen.

Bagaimana tidak? Xabi Alonso menjadi pelatih satu-satunya yang berhasil membawa timnya tak terkalahkan hingga detik ini dari seluruh tim di 5 liga top Eropa. Menariknya, hal itu ia lakukan bukan bersama tim besar, melainkan tim kelas menengah di Liga Jerman seperti Bayer Leverkusen.

Ya, Xabi membawa Bayer Leverkusen tak terkalahkan dalam 18 pertandingan Bundesliga. Ia sukses meraih 15 kali kemenangan dan tiga kali imbang yang membuat Die Werkself - julukan Bayern Leverkusen memuncaki klasemen dengan perolehan 48 poin 7 poin dari Bayern Munchen dibawahnya.

Tidak hanya itu, Xabi juga membawa Leverkusen bermain sempurna di ajang Liga Europa 2023-2024. Total, Xabi Alonso sukses menyapu bersih pertandingan fase grup dengan kemenangan.

Xabi Alonso pelatih Bayer Leverkusen

Xabi Alonso juga masih berkesempatan untuk menjuarai DFB Pokal bersama Leverkusen mengingat mereka berhasil melaju ke perempatfinal.

Apabila performa impresif ini terus bisa dipertahankan, tidak menutup kemungkinan jika eks pemain Liverpool itu akan meraih treble winner pertamanya sebagai seorang pelatih.

Halaman:
1 2
      
