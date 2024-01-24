Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Ingatkan Ini ke Skuad Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di Piala Asia 2023

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |05:24 WIB
Justin Hubner Ingatkan Ini ke Skuad Timnas Indonesia Jelang Lawan Jepang di Piala Asia 2023
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengingatkan hal penting kepada rekan-rekannya di tim jelang melawan Timnas Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Dia meminta skuad Garuda untuk fokus dan tak mempedulikan hal lain demi ingin lolos ke babak berikutnya.

Justin Hubner sendiri berharap Timnas Indonesia bisa mendapat poin saat melawan Timnas Indonesia agar lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jika berhasil mencapai target itu, Timnas Indonesia akan mengukir sejarah baru karena untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia.

Timnas Indonesia

“Pertama, kita perlu fokus dengan diri sendiri," kata Justin Hubner dalam keterangan yang diperoleh MPI, Selasa 23 Januari 2024.

"Kami harus mendapat hasil melawan Jepang, tentu kami juga menargetkan lolos ke babak selanjutnya,” lanjutnya.

