Jordi Amat Pantang Absen Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 meski Cedera, Erick Thohir Beri Apresiasi Tinggi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |04:12 WIB
Jordi Amat kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memberi apresiasi tinggi kepada bek Timnas Indonesia, Jordi Amat. Pasalnya, Jordi Amat pantang absen bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, meski cedera.

Jordi Amat diketahui dalam kondisi yang tidak fit di dua pertandingan terakhir skuad Garuda pada Grup D Piala Asia 2023. Di laga pertama kontra Irak, dia harus mengalami kencing berdarah usai bertabrakan dengan Asnawi Mangkualam. Meski begitu, Jordi tetap bermain di laga kontra Vietnam.

Jordi Amat patah hidung

Lalu, saat menghadapi Vietnam, Jordi harus mengalami patah tulang di bagian dekat hidungnya. Dia menderita seperti itu setelah kena sikut salah satu pemain The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Tapi lagi-lagi, Jordi Amat menegaskan akan tetap bermain di laga mendatang kontra Jepang. Dia akan bermain mengenakan pelindung wajah.

Mendapati hal itu, Erick memuji patriotisme yang dimiliki Jordi. Dia juga mengingatkan kepada publik untuk tidak mengkotak-kotakan pemain yang berada di Timnas Indonesia saat ini.

“Itulah namanya patriotisme. Makanya yang saya bilang, jangan pernah membedakan mana pemain yang ada di Liga Indonesia, mana pemain yang ada di liga luar negeri. Jangan bedakan juga suku, agama, lahir di mana,” ucap Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Senin 22 Januari 2024.

“Inilah yang namanya membangun tim. Sebuah kesatuan, kebersamaan yang bisa menghasilkan yang baik. Siapa pun yang ingin membela Merah Putih, itulah Indonesia,” sambungnya.

