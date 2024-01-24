Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Egy Maulana Vikri Berapi-api Tatap Duel Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Kemenangan atas Vietnam Perkuat Mental!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |02:41 WIB
Egy Maulana Vikri Berapi-api Tatap Duel Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Kemenangan atas Vietnam Perkuat Mental!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Winger Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, penuh optimis tatap duel melawna Jepang di matchday ketiga alias terakhir Grup D Piala Asia 2023. Dia menyebut kemenangan atas Vietnam di laga kedua Grup D telah membuat mental skuad Garuda semakin kuat.

Bagi Egy, kondisi ini menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Apalagi, hasil dalam laga itu sangat penting bagi skuad Garuda.

Timnas Indonesia

“Bagi saya dan para pemain, pertandingan terakhir (lawan Vietnam) yang kami menang itu memperkuat mental kita. Tentu saja, kami sangat senang,” ujar Egy dalam jumpa pers jelang laga, Selasa 23 Januari 2024.

Egy menegaskan Timnas Indonesia saat ini memiliki hasrat untuk kembali meraih kemenangan, walaupun harus diakui Jepang lebih diunggulkan. Pemain Dewa United itu memastikan skuad Garuda dalam kondisi siap tempur.

“Kami masih lapar, ingin lebih lagi (raih kemenangan). Kami sangat menantikan pertandingan melawan Jepang. Semua pemain juga sangat lapar untuk itu. Kami siap untuk bermain besok,” tegas Egy.

“Jadi, ini sangat membantu dan sangat bermakna bagi kami. Dan ya, semua pemain siap untuk bermain besok,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640105/daftar-susunan-pemain-timnas-indonesia-u17-vs-zambia-di-piala-dunia-u17-2025-ewp.webp
Daftar Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Zambia di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/31/matthew_baker.jpg
Biodata Matthew Baker Pemain Keturunan Timnas Indonesia U-17 Berdarah Medan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement