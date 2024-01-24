Egy Maulana Vikri Berapi-api Tatap Duel Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Kemenangan atas Vietnam Perkuat Mental!

DOHA – Winger Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, penuh optimis tatap duel melawna Jepang di matchday ketiga alias terakhir Grup D Piala Asia 2023. Dia menyebut kemenangan atas Vietnam di laga kedua Grup D telah membuat mental skuad Garuda semakin kuat.

Bagi Egy, kondisi ini menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Apalagi, hasil dalam laga itu sangat penting bagi skuad Garuda.

“Bagi saya dan para pemain, pertandingan terakhir (lawan Vietnam) yang kami menang itu memperkuat mental kita. Tentu saja, kami sangat senang,” ujar Egy dalam jumpa pers jelang laga, Selasa 23 Januari 2024.

Egy menegaskan Timnas Indonesia saat ini memiliki hasrat untuk kembali meraih kemenangan, walaupun harus diakui Jepang lebih diunggulkan. Pemain Dewa United itu memastikan skuad Garuda dalam kondisi siap tempur.

“Kami masih lapar, ingin lebih lagi (raih kemenangan). Kami sangat menantikan pertandingan melawan Jepang. Semua pemain juga sangat lapar untuk itu. Kami siap untuk bermain besok,” tegas Egy.

“Jadi, ini sangat membantu dan sangat bermakna bagi kami. Dan ya, semua pemain siap untuk bermain besok,” lanjutnya.