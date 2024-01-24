Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup C Piala Asia 2023: Iran Sapu Bersih Kemenangan, Palestina Lolos 16 Besar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |01:39 WIB
Klasemen Akhir Grup C Piala Asia 2023: Iran Sapu Bersih Kemenangan, Palestina Lolos 16 Besar!
Timnas Iran kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup C Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Iran pun finis sempurna di puncak klasemen akhir Grup C.

Ya, seluruh laga di Grup C Piala Asia 2023 sudah rampung digelar pada Selasa 23 Januari 2024 malam WIB. Timnas Iran pun dipastikan finis sebagai juara Grup C.

Timnas Iran vs Timnas UEA

Iran mengukir perjalanan sempurna di Grup C. Dari 3 laga yang dijalani, Team Melli -julukan Timnas Iran- sukses menyapu bersih kemenangan sehingga meraih 9 poin.

Teranyar, Iran melibas UEA di Education City Stadium, Al Rayyan, Selasa 23 Januari 2024 malam WIB. Laga dimenangkan Iran dengan skor 2-1.

Hasil itu juga membuat UEA dipastikan finis sebagai runner-up Grup C. Mereka total mengemas 4 poin dari 3 laga yang dijalani. Rinciannya, UEA meraih 1 kemenangan 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Lalu, posisi ketiga diisi oleh Palestina. Mereka total mengemas 4 poin usai merebut 3 poin tambahan dari laga melawan Hong Kong di Abdullah bin Khalifah Stadiun, Doha, pada Selasa 23 Januari 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
