Klasemen Akhir Grup C Piala Asia 2023: Iran Sapu Bersih Kemenangan, Palestina Lolos 16 Besar!

KLASEMEN akhir Grup C Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Iran pun finis sempurna di puncak klasemen akhir Grup C.

Ya, seluruh laga di Grup C Piala Asia 2023 sudah rampung digelar pada Selasa 23 Januari 2024 malam WIB. Timnas Iran pun dipastikan finis sebagai juara Grup C.

Iran mengukir perjalanan sempurna di Grup C. Dari 3 laga yang dijalani, Team Melli -julukan Timnas Iran- sukses menyapu bersih kemenangan sehingga meraih 9 poin.

Teranyar, Iran melibas UEA di Education City Stadium, Al Rayyan, Selasa 23 Januari 2024 malam WIB. Laga dimenangkan Iran dengan skor 2-1.

Hasil itu juga membuat UEA dipastikan finis sebagai runner-up Grup C. Mereka total mengemas 4 poin dari 3 laga yang dijalani. Rinciannya, UEA meraih 1 kemenangan 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

Lalu, posisi ketiga diisi oleh Palestina. Mereka total mengemas 4 poin usai merebut 3 poin tambahan dari laga melawan Hong Kong di Abdullah bin Khalifah Stadiun, Doha, pada Selasa 23 Januari 2024 malam WIB.