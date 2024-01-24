Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Digelar Akhir Pekan Ini, Thomas Doll Pastikan Persija Jakarta Jalani Laga Uji Coba Kontra Persita Tangerang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |06:17 WIB
Digelar Akhir Pekan Ini, Thomas Doll Pastikan Persija Jakarta Jalani Laga Uji Coba Kontra Persita Tangerang
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
A
A
A

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan timnya akan menggelar laga uji coba melawan Persita Tangerang pada akhir pekan ini. Latihan tanding tersebut dilakukan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sebagai persiapan menjelang bergulirnya kembali Liga 1 2023-2024.

Sebelumnya, Persija Jakarta telah berlatih secara intensif sejak Selasa 16 Januari 2024 usai menjalani liburan panjang dan jeda kompetisi. Kemudian, tim asal Ibu Kota tersebut telah melakoni satu laga uji coba melawan klub Liga 3, Dejan FC.

Persija Jakarta

Bermain di Nirwana Park, Bojongsari, Depok, Minggu 21 Januari 2024 sore WIB, Persija Jakarta sukses meraih kemenangan 7-1 atas Dejan FC. Menanggapi hasil itu, Thomas Doll pun cukup puas dengan performa yang dipertunjukkan oleh anak asuhnya.

“Tentu saya senang melihat mereka bisa memberikan performa yang bagus di uji coba pertama mereka pada awal tahun ini,” kata Thomas Doll, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640467/komentar-nova-arianto-usai-timnas-indonesia-u17-dibungkam-zambia-kalau-pemain-takut-situasi-jadi-sulit-xxu.webp
Komentar Nova Arianto Usai Timnas Indonesia U-17 Dibungkam Zambia: Kalau Pemain Takut, Situasi Jadi Sulit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Komentar Nova Arianto usai Timnas Indonesia U-17 Takluk dari Zambia di Piala Dunia U-17 2025: Kecewa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement