Digelar Akhir Pekan Ini, Thomas Doll Pastikan Persija Jakarta Jalani Laga Uji Coba Kontra Persita Tangerang

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan timnya akan menggelar laga uji coba melawan Persita Tangerang pada akhir pekan ini. Latihan tanding tersebut dilakukan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sebagai persiapan menjelang bergulirnya kembali Liga 1 2023-2024.

Sebelumnya, Persija Jakarta telah berlatih secara intensif sejak Selasa 16 Januari 2024 usai menjalani liburan panjang dan jeda kompetisi. Kemudian, tim asal Ibu Kota tersebut telah melakoni satu laga uji coba melawan klub Liga 3, Dejan FC.

Bermain di Nirwana Park, Bojongsari, Depok, Minggu 21 Januari 2024 sore WIB, Persija Jakarta sukses meraih kemenangan 7-1 atas Dejan FC. Menanggapi hasil itu, Thomas Doll pun cukup puas dengan performa yang dipertunjukkan oleh anak asuhnya.

“Tentu saya senang melihat mereka bisa memberikan performa yang bagus di uji coba pertama mereka pada awal tahun ini,” kata Thomas Doll, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (24/1/2024).