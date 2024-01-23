Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bertemu Presiden AFF, Bahas Persiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-16 dan U-19 2024 hingga Peningkatan Kompetensi Wasit

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |21:30 WIB
Ketuan Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu Presiden AFF. (Foto: PSSI)
KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Presiden AFF, Khiev Sameth, dan juga General Secretary AFF, Winston Lee Sameth. Sejumlah hal dibahas Erick Thohir dalam pertemuan itu, termasuk persiapan Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U-16 dan U-19 2024.

Diketahui, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala AFF U-16 dan U-19 2024. Penunjukan itu resmi diumumkan pada November 2023.

Ajang Piala AFF U-16 dan U-19 sendiri diketahui vakum setahun. Kini, Piala AFF U-16 dan U-19 siap kembali diadakan usai terakhir kali digelar pada 2022.

Piala AFF U-16 dan U-19 2024 akan jadi persiapan Timnas Indonesia jelang turun di Kualifikasi Piala Asia U-17 dan U-20 2025. Timnas Indonesia U-19 sendiri kini dipastikan dibesut Indra Sjafri.

Mengingat pentingnya ajang itu, persiapan terus dilakukan Indonesia. Erick Thohir pun berkoordinasi dengan perwakilan AFF untuk membahas persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U-16 dan U-19 yang akan digelar pada pertengahan 2024.

Tak hanya itu, Erick Thohir juga membahas hal lainnya. Mereka mendiskusikan persiapan peningkatan kompetensi wasit di Asia Tenggara. Hal ini bertujuan agar pertandingan bisa semakin baik.

“Bertemu dengan President AFF - Gen. Khiev Sameth dan General Secretary AFF - Winston Lee Sameth untuk berkoordinasi mengenai persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U-16 dan U-19 pada pertengahan 2024,” bunyi keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (23/1/2024).

“Selain itu, juga mendiskusikan persiapan peningkatan kompetensi wasit di Asia Tenggara agar semakin pertandingan makin baik,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
