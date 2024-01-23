Hasil Babak Pertama Timnas Suriah vs India: Skor Masih 0-0, Timnas Indonesia Selangkah Lagi Lolos ke 16 Besar

AL KHOR – Tim Nasional (Timnas) Suriah harus puas menutup babak pertama kontra India dengan skor imbang di matchday ketiga Grup B Piala Asia 2023, Selasa (23/1/2024) malam WIB. Tepatnya Suriah ditahan 0-0 dalam 45 menit pertama di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar tersebut.

Tentunya hasil itu tak menguntungkan untuk kedua tim karena mereka dipastikan akan tersingkir jika skor 0-0 bertahan sampai laga berakhir. Namun, hasil 0-0 itu justru akan menguntungkan Timnas Indonesia.

Sebab hasil 0-0 pada laga Suriah vs India nanti akan membuat Timnas Indonesia otomatis lolos ke 16 besar. Hal itu karena Timnas Indonesia memastikan diri mengamankan posisi empat besar di peringkat ketiga terbaik.

Jalannya Pertandingan

Suriah tampil menekan sejak awal demi bisa lolos ke 16 besar. Namun, India nyatanya dapat bertahan dengan baik.

Secara total, Suriah menguasai bola sebanyak 55 persen. Peluang yang diciptakan pun sangat banyak, yakni ada 12 kesempatan.